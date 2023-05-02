В результате снижения мировых цен на продовольствие падают и цены на армянские продукты. По оценке ЦБ, это может привести к тому, что через какое-то время инфляция окажется ниже цели ЦБ (4%).

Как сообщает «Арменпресс», об этом на пресс-конференции заявил председатель Центрального банка Армении Мартын Галстян.

«Как и во многих странах мира, в Армении также заметен феномен, когда есть определенная существенная дефляция товаров, что в основном обусловлено, с одной стороны, проводимой жесткой денежно-кредитной политикой, с другой — восстановлением ценовых цепочек после пандемии коронавируса и факторами увеличения предложения. В США, в европейских странах, в Российской Федерации и в Армении мы видим, что в результате снижения мировых цен на продукты питания цены на продукты, имеющие значительный вес в нашей корзине инфляции демонстрируют тенденцию к снижению», — сказал Галстян.

Второй причиной понижения инфляции являются базовые эффекты.

Касаясь сферы услуг, глава ЦБ отметил, что есть ряд событий, которые пока не позволяют говорить об окончательном преодолении борьбы с инфляцией. «Первое – это последовательное повышение цен на услуги в Армении из-за внешнего спроса. В случае с товарами мы видим, что у нас довольно большие падения цен, это через некоторое время, в очень короткий срок даже приведет к тому, что в Армении, по нашим оценкам, общая инфляция будет ниже целевого показателя ЦБ. Тем не менее, мы по-прежнему видим инфляцию в сфере услуг выше нашей цели. У нас инфляция 6-8 % в месячном выражении и 12 % в годовом выражении по отдельным услугам», — отметил Галстян.

Рост цен на услуги он отчасти обусловлен сильным внешним спросом, а также ростом зарплат в стране. По словам председателя ЦБ, рост заработной платы превышает не только реальный темп роста ВВП, но и производительность труда, обладающую значительным инфляционным потенциалом.

Хотя инфляционные ожидания несколько снизились по сравнению с прошлогодним уровнем, они остаются довольно высокими по сравнению с годами, когда можно было с уверенностью сказать, что инфляционные ожидания были закреплены. Поэтому Совет ЦБ принял решение оставить процентную ставку рефинансирования без изменений.

« Центробанк будет бороться и создаст ситуацию, при которой инфляция в Армении будет эквивалентна целевому показателю в среднесрочной перспективе», — подчеркнул Галстян.

В марте 2023 года 12-месячная инфляция резко снизилась до 5,4 %, а 12-месячная нормальная инфляция снизилась до 6,4 %.