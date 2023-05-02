Премьер-министр Никол Пашинян 2 мая принял генерального директора Госкорпорации «РосАтом» Алексея Лихачева и сопровождающую его делегацию.

Как сообщили «Арменпресс» в правительстве, премьер-министр подчеркнул важность сотрудничества между правительством Армении и корпорацией «РосАтом», в рамках которого успешно реализуется ряд совместных проектов. Касаясь партнерства в сфере атомной энергетики, Никол Пашинян отметил роль «РосАтома» в продлении срока эксплуатации второго энергоблока Армянской АЭС.

Поблагодарив премьер-министра Армении за высокую оценку, Алексей Лихачев оценил работу с партнерами Армении как эффективную и отметил, что «РосАтом» заинтересован в продолжении взаимовыгодного сотрудничества.

Были обсуждены текущие программы и перспективы новых инициатив. Обратились и к вопросу продления срока эксплуатации второго энергоблока Армянской АЭС. Состоялся обмен мнениями о строительстве нового атомного энергоблока в Армении, возможном сотрудничестве в области ядерной медицины, а также партнерстве по вопросу обезвреживания опасных отходов на заводе «Наирит».