Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что может приветствоваться любая помощь в урегулировании ситуации между Арменией и Азербайджаном, но только на основе трехсторонних соглашений между Россией, Арменией и Азербайджаном. По словам Пескова, альтернативы им нет.

«Решение существующих проблем между двумя странами и возможная выработка каких-то совместных действий и шагов, направленных на разрядку напряженности в регионе, в первую очередь возможно на основе трехсторонних документов, подписанных совместно с Россией. Других правовых оснований, которые бы поддерживали мировое соглашение, пока нет. Поэтому эти трехсторонние документы абсолютно безальтернативны», — как сообщает «Арменпресс», заявил Песков.

Комментируя встречу госсекретаря США Энтони Блинкена с главами МИД Армении и Азербайджана, Песков сказал: «Конечно, будет приветствоваться любая помощь, которая может способствовать урегулированию на этой основе. Но мы также знаем, что есть разные попытки подорвать основы регулирования, которые потом могут не сработать. Будем надеяться, что речь о первом случае».

1 мая министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян и министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретились в Вашингтоне при посредничестве госсекретаря США Энтони Блинкена.