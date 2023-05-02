В рамках визита на Кипр члены парламентской делегации Армении встретились с президентом Республики Кипр Никосом Христодулидисом.

Как передает Арменпресс, об этом сообщил председатель межпарламентской комиссии по сотрудничеству между Национальным Собранием Армении и Палатой представителей Кипра, руководитель фракции “Гражданский договор” Айк Конджорян.

“Президент Республики Кипр высоко оценил братские отношения между Арменией и Кипром. Мы обоюдно подчеркнули высокий уровень межпарламентского сотрудничества и обсудили новые перспективы его углубления. Мы представили президенту Республики Кипр вопрос установки Азербайджаном незаконного контрольно-пропускного пункта в Лачинском коридоре. Обсудили текущий мирный процесс с Азербайджаном, существующие вызовы и пути их решения”, — написал Конджорян на своей странице в Facebook.