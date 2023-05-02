Председатель Национального Собрания Армении Ален Симонян 2 мая принял парламентского замминистра иностранных дел Японии Юми Йошикаву.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и коммуникации аппарата НС Армении, после обмена приветствиями собеседники констатировали, что обе стороны заинтересованы в углублении политического диалога, развитии торгово-экономических связей и расширении сотрудничества по ряду других направлений.

Спикер НС Армении отметил, что в рамках двустороннего сотрудничества важна роль парламентской дипломатии, и выразил готовность к дальнейшему углублению межпарламентского сотрудничества, активизации контактов между законодательными органами.

Ален Симонян отметил, что наша страна придает важное значение и высоко ценит постоянную поддержку, оказываемую правительством Японии системе здравоохранения и другим сферам.

Коснувшись предпосылок углубления армяно-японского культурного сотрудничества, председатель НС упомянул о состоявшемся в прошлом месяце в парке Национального Собрания фестивале «Ханами», который с 2015 года организуется усилиями армяно-японского научно-культурного союза «Армения-Япония» и парламентской группа дружбы Армения-Япония НС Армении.

По просьбе японского гостя спикер Национального Собрания Армении представил подробности гуманитарной катастрофы, которая возникла вследствие кризиса в Лачинском коридоре, а также подчеркнул, что применение силы и угроза применения силы являются неотъемлемой частью политики Азербайджана и имеют целью существенно дестабилизировать ситуацию в регионе и подорвать усилия партнеров-посредников по продолжению мирных переговоров.

Он добавил, что, несмотря на все вызовы, Армения встала на путь демократии и продолжает придерживаться повестки достижения мира.