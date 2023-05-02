Министр юстиции Армении Григор Минасян обсудил с генеральным директором ЗАО “Южно-Кавказская железная дорога” Алексеем Мельниковым представляющие взаимный интерес вопросы.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе министерства юстиции, Алексей Мельников поблагодарил министерство за проведенные в Академии юстиции юридические тренинги для сотрудников ЮКЖД и подчеркнув их эффективность.

Были обсуждены проблемы в сфере железнодорожной деятельности, а также рассмотрены возможные правовые решения, направленные на их регулирование.

Григор Минасян выразил готовность поддержать инициативу решения отраслевых проблем, предложив процесс внедрения необходимых законодательных изменений.

Стороны подтвердили готовность к достижению желаемых результатов в рамках сотрудничества.