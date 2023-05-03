2 мая в Совете Безопасности ООН состоялась тематическое обсуждение «Защита культурного наследия во время вооруженных конфликтов», которое организовали постоянные представительства Франции и Объединенных Арабских Эмиратов в Совете Безопасности ООН.

«Арменпресс» передает об этом, со ссылкой на сообщение, распространенное МИД Армении. На обсуждении выступили генеральный директор Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) Одри Азуле и представители ряда стран-членов ООН.

Постоянный представитель Армении при ООН Мгер Маргарян коснулся вопроса уничтожения Азербайджаном армянского культурного наследия в Нагорном Карабахе и на подконтрольных Азербайджану территориях, отметив, что такие действия являются частью политики Азербайджана по планомерной ликвидации следов армянского присутствия в регионе.

Посол Маргарян подчеркнул, что прежние посягательства Азербайджана на армянское культурное наследие также были задокументированы и широко освещены, приведя в качестве примера уничтожение средневековых армянских церквей и более 5000 хачкаров в Нахиджеване.

Участникам обсуждения было напомнено и о решении Международного суда ООН о применении неотложных мер, принятое в декабре 2021 года на основании иска Армении. Оно обязывало Азербайджан «принять все необходимые меры для предотвращения и наказания актов вандализма и осквернения армянского культурного наследия, включая церкви и другие места отправления культа, памятники, достопримечательности и захоронения».

Постоянный представитель Республики Армения подчеркнул, что Армения всегда призывала ЮНЕСКО направить в Нагорный Карабах и в прилегающие районы миссию по установлению фактов, в то время как Азербайджан постоянно препятствовал усилиям международных структур получить независимую и беспристрастную оценку фактов на местах.