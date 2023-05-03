Премьер-министр Никол Пашинян направил поздравительное послание председателю Совета министров Республики Польша Матеушу Моравецкому по случаю национального праздника страны.

Как сообщает «Арменпресс», в послании, в частности, говорится:

«Ваше Превосходительство,

От имени правительства Республики Армения и армянского народа сердечно поздравляю Вас и дружественный народ Польши с национальным праздником Республики Польша — Днем конституции.

Уверен, что основанное на многовековой дружбе взаимовыгодное и постоянно развивающееся сотрудничество между двумя народами и впредь будет развиваться и расширяться как на двустороннем, так и на многостороннем уровнях, в том числе и в рамках Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерства Армения-ЕС.

Пользуясь случаем, подтверждаю нашу готовность обеспечивать максимальную реализацию потенциала сотрудничества между нашими странами на благо и процветание наших народов».