Соединенные Штаты продолжают содействовать установлению мирного будущего на Южном Кавказе и уверены, что диалог является ключом к решению проблем между Арменией и Азербайджаном.

Как сообщает «Арменпресс», это заявил первый заместитель пресс-секретаря Госдепартамента США Ведант Патель.

Дипломат отказался сообщать подробности переговоров, прошедших за закрытыми дверями между министрами иностранных дел Армении и Азербайджана Араратом Мирзояном и Джейхуном Байрамовым. Патель лишь отметил, что в процесс вовлечен ряд официальных лиц с американской стороны, в том числе Луис Боно, старший советник Госдепартамента США по переговорам на Южном Кавказе.

Ведант Патель напомнил, что госсекретарь США Энтони Блинкен также участвовал в пленарном заседании, прошедшем накануне, а в воскресенье вечером встретился с главами МИД Армении и Азербайджана за обеденным столом.

Заместитель официального представителя Госдепартамента США также не сообщил, встретится ли Энтони Блинкен со своими армянским и азербайджанским коллегами еще раз.