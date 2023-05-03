Председатель комитета Сената США по международным отношениям Боб Менендес осудил главу Агентства США по международному развитию Саманту Пауэр, заявив, что USAID слишком медленно реагирует на гуманитарный кризис, с которым столкнулись армяне в Нагорном Карабахе.

«Арменпресс» передает об этом, со ссылкой на видеоролики слушаний, распространенные Комитетом «Ай Дата» Америки.

«Мы должны быстрее реагировать на события, также устранять их первопричины», — сказал Менендес.

Сенатор напомнил, что в прошлом году был озвучен план оказания 40-миллионной помощи странам Евразии и Центральной Азии, включая Армению. Менендес выразил обеспокоенность тем, что «эти деньги будут разделены между рядом «приоритетов помощи» и помощь не дойдет до уязвимого армянского населения в Нагорном Карабахе.

Председатель комитета Сената по международным отношениям поинтересовался состоянием помощи США Арцаху. Он спросил, какая часть этих денег пойдет уязвимым общинам Армении и Нагорного Карабаха, которые восстанавливаются после агрессии Азербайджана. Однако Саманта Пауэр не смогла ответить на этот вопрос.

Но, она заметила, что USAID реализовала две миссии, направленные на оценку ситуации в регионе. По просьбе Менендеса она согласилась предоставить эти оценки сенатскому комитету по международным отношениям.