Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, почему Турция закрыла свое воздушное пространство для полетов из Армении.

Как сообщает «Арменпресс», Чавушоглу объяснил действия Турции открытием в Ереване памятника «Немесиса».

Министр иностранных дел Турции назвал этот шаг провокацией и отметил, что в ответ они закрыли воздушное пространство для полетов из Армении. Он добавил, что сделано исключение для председателя НС РА Алена Симоняна, делегация которого посетила Турцию.

Чавушоглу заявил, что «если такие действия будут продолжаться, будут предприняты новые шаги».

25 апреля в Кольцевом парке Еревана торжественно был открыт памятник «Немесида», посвященный героям, организовавшим и осуществившим в 1919 году операцию «Немесида». На памятнике высечены имена Согомона Тейлеряна, Арама Ерканяна, Аршавира Ширакяна, Петроса Тер-Погосяна, Арташеса Геворкяна, Мисака Торлакяна, Степана Цагикяна, Акоба Мелкумова, Ерванда Фундукяна, Армена Гаро, Григора Мерджанова, Аветика Исаакяна, Аршака Езданяна, Ара Саркисяна, Грачья Папазяна, Шахана Натали.

Решение о проведении операции «Немесида» было принято в Ереване в 1919 году в условиях строжайшей секретности. Общее собрание партии Дашнакцутюн приняло решение казнить организаторов и исполнителей Геноцида армян. Эта акция, одобренная собранием, получила название «Особое дело». Но более известна как операция «Немесида», названная именем богини возмездия греческой мифологии.

За три года, действуя в США, в Европе и в Турции, они уничтожили около двух десятков преступников, организаторов Геноцида армян. «Немесида» была четко и тщательно проработанной операцией, которая началась с разведывательной работы и завершилась исполнением приговоров. При исполнении этих приговоров не пострадал ни один прохожий.

Поскольку «Особое дело» было строго секретным, имена его организаторов и участников долгие годы не разглашались, но теперь их имена известны всем.