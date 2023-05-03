Организация «Репортеры без границ» (RSF) опубликовала доклад «Индекс свободы прессы 2023».

Как сообщает «Арменпресс», индекс, оценивающий условия работы журналистов в 180 странах и территориях мира, опубликован 3 мая, во Всемирный день свободы печати. Армения улучшила свои позиции в индексе и достигла 49-й позиции. В прошлом году Армения занимала 51-е место.

Армения вошла в число стран с «достаточно хорошей» ситуацией. Как и в прошлом году, Армения является лидером по уровню свободы слова на Южном Кавказе. В «Индексе свободы прессы» соседняя Грузия занимает 77-е место, Турция — 165-е, Азербайджан — 151-е, а Иран — 177-е.

В докладе отмечается, что, несмотря на плюралистическую среду, СМИ остаются поляризованными. Страна сталкивается с беспрецедентным уровнем дезинформации и разжигания ненависти в отношении конфликта в нагорно-карабахском регионе между Арменией и Азербайджаном. Основными источниками новостей в Армении являются социальные сети, к которым ежедневно обращаются две трети населения. После «бархатной революции» 2018 года медийное поле выросло. Независимые новостные онлайн-сайты успешно выполняют свою роль важного демократического противовеса.

В докладе также говорится, что поляризация СМИ отражает поляризацию политического поля Армении.

Отмечается, что лишь немногие СМИ остаются независимыми, а остальные сохраняют лояльность либо к правящему крылу, либо к оппозиции. Некоторые политические группы организуют дезинформацию и нападки на журналистов. Несмотря на декриминализацию клеветы и применение законодательства, гарантирующего прозрачность собственности СМИ, регулирующее сферу законодательное поле недостаточно защищает свободу прессы и не соответствует европейским стандартам. Также отмечается, что последние реформы не решили эту проблему, а доступ к государственной информации ограничен правительством.

В докладе отмечается, что журналистика как профессия в стране не уважаема, а псевдоновостная риторика политических элит создает атмосферу нетерпимости, которая препятствует работе журналистов.

В сообщении также упоминаются армяно-азербайджанские пограничные столкновения и блокирование Лачинского коридора, и говорится, что эти обстоятельства усложняют работу журналистов.

Также отмечается, что журналисты регулярно подвергаются давлению, насилию и оскорблениям как со стороны правящей партии, так и со стороны оппозиции, а насилие в отношении журналистов остается в Армении безнаказанным.