Премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян принял делегацию, возглавляемую председателем Совета региона Франции О-де-Франс Ксавье Бертраном.

«Арменпресс» передает об этом, со ссылкой на сообщение правительства. Премьер-министр приветствовал визит Ксавье Бертрана и подписание соглашения о развитии сотрудничества региона О-де-Франс с областью Вайоц Дзор. Никол Пашинян выразил уверенность, что это будет способствовать расширению межрегионального сотрудничества между двумя странами. Он подчеркнул важность содействия Франции в продвижении программы развития и реформ Армении.

Ксавье Бертран поблагодарил за теплый прием и сообщил, что у них есть определенные планы по расширению отношений с областью Вайоц Дзор в различных областях. Он поделился своими впечатлениями от посещения области Вайоц Дзор, в том числе и Джермука.

На встрече были обсуждены и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.