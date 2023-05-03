Государственный симфонический оркестр Армении 20 мая в очередной раз порадует любителей музыки и кино концертом «Симфонический Голливуд».

Как сообщает «Арменпресс», концерт под руководством дирижера Арутюна Арзуманяна состоится в концертном зале «Арам Хачатурян».

Прозвучит музыка из голливудских кинофильмов «Звездные войны», «Умри, но не сейчас», «Малена», «Пираты Карибского моря», «Ромео и Джульетта», «Легенда о пианисте», «Матрица», «Гарри Поттер и философский камень», «Завтрак у Тиффани», «Форрест Гамп», «Гладиатор», «Миссия невыполнима», «Запах женщины», «Крестный отец», «Человек-паук», «Игра престолов» и «Рокки».