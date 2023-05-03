В Палате общин Соединенного Королевства 2 мая состоялась сесия вопросов парламентариев, направленных главе министерства иностранных дел Джеймсу Клеверли и министру по европейским делам Лео Доэрти.

Как сообщает «Арменпресс», в ходе сессии вопросов и ответов Джайлс Уотлинг (Консервативная партия) задал вопрос, какие шаги предпринимает правительство Великобритании в направлении урегулирования армяно-азербайджанских отношений и устранения гуманитарных последствий, вызванных закрытием Лачинского коридора.

Лео Доэрти ответил, что Великобритания высоко ценит отношения между двумя странами, Арменией и Азербайджаном, и считает, что нагорно-карабахский конфликт не имеет военного решения и лишь мирные переговоры могут установить стабильность и процветание в регионе.

«Мы призываем стороны к конструктивным переговорам для обеспечения безопасности и стабильности в регионе», — заявил Лео Доэрти.

Джайлс Уотлинг также поднял вопрос о признании Геноцида армян, отметив, что несколько дней назад вместе с послом РА в Великобритании Варужаном Нерсесяном он посетил Мемориальный комплекс Кенотаф и возложил венок в память о жертвах Геноцида армян.

«Почему правительство Великобритании не признает Геноцид армян, как это сделали многие другие страны?» — спросил Уотлинг.

Лео Доэрти ответил:

«Это очень чувствительный вопрос. Позиция правительства Великобритании заключается в том, что судебная, а не исполнительная власть должна заниматься признанием геноцида. Мы признаем только те преступления, которые признаны международными правовыми органами. Это решающий фактор».

Карл Монаган (Шотландская национальная партия) спросил Лео Доэрти: «Ситуация в Нагорном Карабахе в результате закрытия Лачинского коридора катастрофическая. Об этом сообщают десятки неправительственных организаций. Genocide Watch также предупредила о возможности этнической чистки. 120 000 человек окружены и находятся в сложной гуманитарной ситуации. Какое давление оказывает Министерство иностранных дел, чтобы Лачинский коридор был открыт и гуманитарная ситуация была урегулирована?».

Лео Доэрти ответил:

«Мы призываем стороны к предметным переговорам и к открытию Лачинского коридора. Мы рады, что правительство Великобритании посредством Международного комитета Красного Креста пожертвовало 1 млн фунтов на оказание гуманитарной помощи и на ликвидацию последствий конфликта».