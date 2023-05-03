Переговоры министров иностранных дел Армении и Азербайджана проходят в Вашингтоне без участия России, поэтому Москва не может комментировать этот процесс.

Как сообщает «Арменпресс», об этом Мария Захарова, официальный представитель МИД России, заявила на еженедельном брифинге

Дипломат отметила, что когда участники переговоров сделают соответствующие заявления, выскажется каждая сторона, тогда и можно будет сформировать мнение и сделать комментарий.

Захарова еще раз подчеркнула важность реализации трехсторонних договоренностей.

«Как и прежде, мы привержены реализации всех положений трехсторонних договоренностей, достигнутых лидерами России, Азербайджана и Армении в течение 2020-2022 годов», — подчеркнула Мария Захарова.

Что касается перспективы встречи глав МИД Армении и Азербайджана на территории России, Захарова отметила, что, как было объявлено на предыдущем брифинге, Ереван и Баку выразили готовность к такой встрече.

«Дату встречи мы объявим позже», — заключила Захарова.