Золотой, серебряный и бронзовый медалист Олимпийских игр, многократный чемпион мира и Европы Артур Алексанян намерен стать золотым медалистом Олимпийских игр в Париже.

«Каждая моя победа имеет свое место. Ведь вы знаете, сколько работы мы проделываем вместе с тренерами. Наша команда — одна из лучших команд в мире. Мы сделаем все, чтобы наилучшим образом принять участие в предстоящем чемпионате мира», — сказал Алексанян на встрече с журналистами в пресс-холле «Арменпресс».

По словам Алексаняна, Олимпиаду в Токио он вспоминает с болью, потому что был в хорошей форме и был готов ко второму олимпийскому золоту.

«Я начал готовиться к Олимпиаде в Париже сразу после Игр в Токио. Я поставил цель: сделать в Париже то, что не удалось в Токио, стать двукратным олимпийским чемпионом. Я для этого сделаю все, что от меня зависит», — сказал он.

На днях в столице Хорватии Загребе в финале чемпионата Европы по греко-римской борьбе в весовой категории 97 кг Артур Алексанян боролся с болгарином Кириллом Миловым. Армянский борец одержал победу со счетом 5:1. Артур Алексанян — бронзовый медалист Олимпиады в Лондоне, золотой медалист Олимпийских игр в Рио и серебряный — в Токио. Он 4 раза выигрывал чемпионат мира, 6 раз чемпионат Европы. Артур Алексанян также золотой медалист Европейских игр 2019 года.