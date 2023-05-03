Юристы и эксперты международного права, приехавшие в Ереван из разных уголков мира, для участия в международной конференции «Права человека и подотчетность: путь к Нагорному Карабаху (Арцаху)» будет обсуждать вопросы доступа жертв 44-дневной войны в Арцахе к международному правосудию. Обсуждения продлятся три дня.

В беседе с «Арменпресс» председатель конференции, организованной организацией Центром правды и справедливости (Center for Truth and Justice) Эмилия Микаелян отметила, что конференция проводится уже второй год, и в этом году также в центре внимания вопрос Арцаха.

«Мы пригласили много гостей: людей, которые являются специалистами в области международного права, профессоров, которые работали в международных уголовных судах, и мы пытаемся таким образом привлечь их внимание к теме Арцаха. Мы считаем, что этой теме, по сравнению с Украиной и с другими конфликтами, уделяется очень мало внимания со стороны международного сообщества. И эти профессионалы приехали в Армению, чтобы на месте увидеть и услышать об арцахской проблеме, и мы надеемся, что впечатления и факты они увезут с собой и будут работать над ними в будущем. Таким образом, мы постараемся увеличить международных площадках информацию о проблемах, образовавшихся вокруг Арцаха», — сказала Эмилия Микаелян.

Она отметила, что в целях сбора, документирования и сохранения случаев нарушения прав лиц, пострадавших во время и в результате азербайджанской агрессии, развязанной против мирного населения Арцаха осенью 2020 года, проводятся фактографические работы, также и по случаям вандализма со стороны Азербайджана армянских духовных и культурных памятников.

Канадский адвокат по уголовным делам Филипп Ларошель в беседе с «Арменпресс» отметил, что в этом году он представит альтернативные пути исков в уголовный суд.

Говоря о возможных решениях и путях развития ситуации в Арцахе, он подчеркнул, что окончательное решение, будет суд или нет, принимает прокурор уголовного суда, но правительство Армении также должно помочь, предоставив факты, свидетельские показания, которые покажут и докажут в суде, что подобные преступления были совершены.

«Международная реакция недостаточно сильна, международное сообщество должно предпринять более четкие шаги, вмешаться и предотвратить не только блокаду Арцаха, но и наказать нарушителей прав человека в регионе», — сказал Ларошель.

Он подчеркнул, что, несмотря на то, что Армении сложно выступать от имени Арцаха на международном уровне, необходимо продолжать находить партнеров, чтобы говорить даже из-за кулис и продвигать интересы Арцаха.

Арман Татоян, директор Центра права и справедливости Фонда «Татоян», представил юристам и экспертам международного права все факты, собранные его командой после 44-дневной войны.