На данный момент экстрадиция пересекших границу Армении азербайджанцев невозможна и не будет осуществлена: генпрокурор

Уголовное производство в отношении одного из двух азербайджанских военнослужащих, незаконно пересекших границу Армении, завершено и дело направлено в суд, следствие в отношении другого гражданина Азербайджана продолжается.

Как сообщает Арменпресс, об этом на брифинге с журналистами заявила генеральный прокурор Армении Анна Вардапетян.

“Второй обвиняется в убийстве, совершенном при отягчающих обстоятельствах, также предъявлены обвинения по статьям о контрабанде оружия, незаконном пересечении границы, ношении оружия в Армении. В настоящее время экстрадиция не может и не будет происходить в досудебном порядке. Экстрадиции осуществляются только в условиях вступивших в законную силу судебных актов в отношении осужденных.

Экстрадиция регулируется рядом конвенций. Если интересует только [кейс] Азербайджана, то скажу, что это Московская конвенция 1998 года и Страсбургская конвенция”, — сказала Анна Вардапетян.