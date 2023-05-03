Право армянских беженцев на возвращение в Нагорный Карабах и прилегающие районы до сих пор не реализовано, хотя оно было зафиксировано в Трехстороннем заявлении от 9 ноября.

Как сообщает Арменпресс, об этом заявил премьер-министр Никол Пашинян в ходе правительственного часа в Национальном Собрании.

Депутат фракции Вилен Габриелян отметил, что недавно НПО, занимающиеся правами беженцев, организовали конференцию под названием «Старые и новые беженцы азербайджанской агрессии», в результате которой была принята декларация, в которой отражены права сотен тысяч армянских беженцев. В нем подчеркивается право беженцев на добровольное возвращение. Депутат поинтересовался, готовится ли Армении принять какой-либо институциональный подход в отношении нарушенных прав людей, чтобы права этих людей поднимались в международных судах.

Премьер-министр сообщил, что ознакомился с содержанием этой декларации, подавляющее большинство поднятых вопросов правомерны.

«Наше правительство также приняло ряд серьезных решений, касающихся защиты прав беженцев. В 2019 году мы реализовали жилищную программу для граждан, ставших беженцами из Азербайджана. Но я согласен, что в целом институциональные проблемы есть», — сказал Пашинян.

Он предложил детально обсудить этот вопрос в рамках рабочей дискуссии, чтобы было понятно, чего ждут от правительства.

«Да, мы знаем, что проблема существует. В Армении есть лица, ставшие беженцами в результате массовых погромов в Баку и Сумгаите, а также лица, ставшие беженцами в результате других действий, имевших место на территории Азербайджана. Я знаю, что на конференции были представлены и представители армян Нахичевани. Вопрос достаточно обширный и нуждается в дополнительной проработке», — сказал премьер-министр.

Пашинян напомнил, что в трехстороннем заявлении от 9 ноября было зафиксировано право беженцев на возвращение в Нагорный Карабах и прилегающие территории под эгидой Верховного комиссара ООН по делам беженцев. «Но мы также видим, что это право наших соотечественников, зафиксированное на бумаге, до сих пор не реализовано. Более того, мы видим, что некоторые обезлюдевшие села заселены азербайджанцами. На этих территориях в основном идет процесс лишения армянского населения имущества, и это необходимо проанализировать», — сказал премьер-министр.