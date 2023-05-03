Посол Армении по особым поручениям Эдмон Марукян в своем микроблоке в Twitter коснулся заявления президента Азербайджана о том, что Армения убрала из предложенного Азербайджаном документа формулировку «осуждение сепаратизма».

«Президент Азербайджана сегодня посетовал на то, что Армения исключила из предложенного Азербайджаном документа формулировку «осуждение сепаратизма». При этом он не сказал, что слово «сепаратизм» не является международно-правовым термином и не имеет устоявшегося международно-правового определения того, что следует под ним понимать.

Он не сказал, что Армения запросила разъяснения и уточнения того, что будет означать применение или наличие этого положения в будущем. В противном случае документ, который предстоит подписать в будущем, может быть перегружен формулировками, имеющими множественное толкование, а затем бесконечно настаивать на том, что, по мнению одной из сторон, соглашение было нарушено», — как сообщает Арменпресс, написал Марукян.