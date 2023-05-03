Премьер-министр Никол Пашинян раскрыл некоторые подробности проходящих в Вашингтоне переговоров с Азербайджаном.

Как сообщает Арменпресс, в ходе правительственного часа в Национальном Собрании Пашинян сказал, что в Вашингтоне обсуждается именно то, что он представил с трибуны Национального Собрания на прошлой неделе.

“Да, на столе переговоров есть документ, и это тот самый документ. Ничего нового в этом документе вы не найдете, потому что я говорил об этом документе публично с этой трибуны. Т.е. я говорил о тезисах, а о деталях вы можете узнать и из того, что представил Азербайджан, и из того, как мы отреагировали на это”, — сказал Пашинян, отвечая на вопрос депутата Гегама Манукяна о том, что обсуждается в Вашингтоне.

На другой вопрос Гегама Манукяна, возможно ли подписание документа в ближайшее время по итогам переговоров в Вашингтоне, например, 1 июня в Кишиневе, премьер-министр ответил, что был бы очень рад, если бы это произошло.

“Если выяснится, что есть документ, и уже можно раздумывать, подписывать его или нет, это не плохая новость, это хорошая новость”, — сказал Пашинян.

Премьер-министр также представил подробности относительно того, какие поручения он дал своей переговорной команде в Вашингтоне.

“Я сказал переговорной группе в Вашингтоне, чтобы они помнили, что документ, по которому ведутся переговоры, буду подписывать я. Говорите свободно в рамках наших публично высказанных мнений, но и здесь есть ловушка. Переговорный процесс – это живой процесс. В процессе могут рождаться новые идеи, могут появляться новые компоненты”, — отметил премьер-министр.