Системы безопасности и стабильности на Южном Кавказе были деформированы или деформируются, что создало дополнительные вызовы безопасности, которые можно преодолеть путем установления мира.

Как сообщает Арменпресс, об этом премьер-министр Никол Пашинян сказал в ходе правительственного часа в Национальном Собрании, отвечая на вопрос председателя Постоянной комиссии по внешним связям Саркиса Ханданяна, который попросил представить оценку стратегической ситуации вокруг Армении и в регионе.

“Прежде чем оценивать стратегическую ситуацию в нашем регионе, следует прежде всего отметить, что международная стратегическая ситуация оказывает непосредственное влияние на оценку стратегической ситуации в нашем регионе. Должен сказать, что события, происходившие в нашем регионе, также оказали определенное влияние на дальнейшее развитие международной обстановки, и стратегическая оценка такова, что системы безопасности и стабильности в нашем регионе деформировались или деформируются или деформируются, что значит, что перед нами стоят дополнительные проблемы безопасности. Т.е. та система, которая изначально должна была обеспечивать безопасность и стабильность в нашем регионе, эта система явно не работает с достаточной эффективностью. В этом смысле наша стратегическая задача состоит в том, чтобы справиться с вызовами, возникшими вследствие этой деформации, или сгладить осложнения, возникшие вследствие этой деформации”, — сказал Пашинян.

Премьер-министр представил методы, с помощью которых можно преодолеть возможные атаки на систему безопасности.

“Может быть гипотеза или предложение или подход, что в эту общую архитектуру безопасности должны быть добавлены новые компоненты, но не факт, что это само по себе обеспечит стратегическую безопасность, потому что новые компоненты могут, конечно, управлять некоторыми из существующих рисков, но, с другой стороны, может вызвать новые риски.

Если задаться вопросом, что или кто может гарантировать безопасность Республики Армения, ответ будет однозначным: безопасность может обеспечить всеобъемлющий мир. С глубокой стратегической точки зрения безопасность может обеспечить мир”, — подчеркнул Пашинян.

Премьер-министр коснулся и другого вопроса: реален ли и возможен ли мир.

“Да, конечно, мир возможен, но также должна быть возможность более подробно зафиксировать, как возможен мир. Проблема в том, что здесь две составляющие. Во-первых, политическая воля к достижению мира, во-вторых, детали параметров достижения мира. Очевидно, что у нас есть политическая воля для достижения мира. Здесь проблема заключается в следующем: насколько нам удастся в результате переговорного процесса сформировать такие параметры мира, которые могут быть приемлемыми для Республики Армения или народа Республики Армения. Да, есть вероятность того, что мир реально возможен с параметрами, принципиально приемлемыми для Республики Армения и народа Республики Армения, но могут быть параметры, что мир реально возможен с параметрами, принципиально неприемлемыми для Республики Армении и народа Республики Армения.

Следовательно, наша задача — суметь сбалансировать и максимально сблизить реальность, приемлемость и эмоциональный фон, связанный с проблемой, поставить их на один уровень и в одно поле. Насколько это будет возможно, я не могу сказать, но точно могу сказать, что мы сделаем все, чтобы это произошло”, — заключил Пашинян.