Заместитель министра иностранных дел Армении Мнацакан Сафарян 3 мая принял парламентского замминистра иностранных дел Японии Юми Йошикаву и возглавляемую ею делегацию.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении, Мнацакан Сафарян подчеркнул важность дальнейшего развития и укрепления армяно-японских отношений, выделив активизацию экономического сотрудничества, высоко оценив осуществляемые правительством Японии программы официальной помощи Армении, а также подчеркнув важность привлечения японских инвестиций.

Заместитель министра иностранных дел Республики Армения представил собеседникам последние развития, связанные с агрессивной политикой Азербайджана в отношении Республики Армения, а также сложной гуманитарной ситуацией в Нагорном Карабахе из-за блокирования Лачинского коридора, подчеркнув важность адресных действий международного сообщества, в том числе Японии, по выполнению решения Международного суда ООН.

Юми Йошикава отметила, что цель ее визита — активизировать армяно-японский диалог. Коснувшись блокирования Лачинского коридора, Юми Йошикава выразила обеспокоенность ухудшением гуманитарной ситуации в Нагорном Карабахе, подтвердив позицию официального Токио о необходимости обеспечения свободы и безопасности передвижения по коридору в соответствии с достигнутыми сторонами договоренностями, а также положениями международного права.

В ходе встречи также состоялся обмен мнениями по ряду региональных вопросов, были обсуждены армяно-японские культурные и образовательные обмены, сотрудничество в экономической и туристической сферах и др.