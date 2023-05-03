Министерство обороны Армении разработало новую концепцию территориальной и местной обороны.

Как сообщает Арменпресс, в ходе правительственного часа в Национальном Собрании об этом сказал министр обороны Сурен Папикян, коснувшись вопроса депутата Сергея Багратяна о том, какая работа проделана в связи с ополчением.

Папикян отметил, что закон об ополчении существует и сегодня, но министерство обороны недавно разработало новую концепцию территориальной обороны и местной обороны, и будут выведены новые правовые акты, которые будут обсуждаться в НС в ближайшее время.

Папикян заверил, что сегодня правительство делает все, чтобы подготовить, интегрировать и локализовать резервистов путем проведения учений в тех областях, где в случае необходимости им необходимо защищать страну, защищая территориальную целостность страны.

“И в этом контексте очень важно отметить, что мы уделяем большое внимание всему нашему резерву, речь идет не только о тех гражданах, которые прошли военную службу, но и о гражданах Армении, а к нашей новой подготовке будут привлечены те части, которые по каким-то причинам были освобождены от армейской службы. Для них это будет возможность подготовиться, освоить оружие и, в случае необходимости, быть готовыми к защите своей родины”, — сказал министр.