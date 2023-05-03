Государственный департамент США выразил обеспокоенность решением Турции приостановить действие разрешения на полеты армянских авиакомпаний.

Как сообщает Арменпресс, об этом в ответ на запрос “Лурер” заявили в госдепартаменте США.

“США решительно поддерживают нормализацию армяно-турецких отношений, что было бы хорошо для всего региона. Мы с разочарованием восприняли заявление Турции о приостановлении действия разрешения армянских авиакомпаний на полеты через ее территорию.

Заключенные ранее договоренности между странами о восстановлении воздушного сообщения стали важным средством укрепления доверия. Мы искренне надеемся, что Турция и Армения смогут и дальше восстанавливать экономические связи и открывать транспортное сообщение”, — отметили в госдепартаменте США.