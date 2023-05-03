Премьер-министр Никол Пашинян вместе с супругой Анной Акопян 4-5 мая совершит официальный визит в Чешскую Республику.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, в ходе визита премьер-министр Армении встретится с председателем правительства Чехии Петром Фиалой. Сначала состоится беседа премьер-министров двух стран тет-а-тет, затем переговоры продолжатся в расширенном составе. По итогам встречи Никол Пашинян и Петр Фиала выступят с заявлениями для представителей СМИ.

Затем премьер-министр Республики Армения проведет встречи с президентом Чешской Республики Петром Павлом, председателем Палаты депутатов Маркетой Пекаровой Адамовой и председателем Сената Милошем Выстрчилом.

Никол Пашинян посетит Пражский центр трансатлантических отношений.