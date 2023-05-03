Правительство Армении и Армения должны заявить, что у них не только нет, но и не будет территориальных притязаний.

Как сообщает Арменпресс, об этом в ходе правительственного часа в Национальном Собрании заявил премьер-министр Никол Пашинян.

«Наша позиция такова: правительство Республики Армения и Республика Армения должны заявить, что не только не имеет, но и не будет иметь территориальных притязаний. И это единственный принцип, который даст нам возможность иметь государство, иначе со всех сторон будет сделано все, чтобы нас как государство не существовало», — подчеркнул премьер-министр.