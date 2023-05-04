Армения и Чехия имеют высокий уровень политического диалога. На встрече, прошедшей в Ереване несколько недель назад, 27 марта, члены делегаций внешнеполитических ведомств Армении и Чехии выразили удовлетворение по этому поводу.

В ходе своего визита в Армению генеральный директор по европейским делам МИД Чехии Ярослав Курфюрст на встрече с коллегами отметил углубление сотрудничества между двумя странами, добавив, что, по случаю 30-летия установления дипломатических отношений, запланирован ряд мероприятий и взаимных визитов.

Взаимные визиты и мероприятия не заставили себя долго ждать. Первая неделя мая будет отмечена процессом вывода армяно-чешских отношений на новый уровень. Премьер-министр РА Никол Пашинян отбыл с официальным визитом в Чехию. В Праге пройдет 6-е заседание армяно-чешской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству. Это возможность обсудить реализацию договоренностей, достигнутых на предыдущей сессии, наметить возможности вывода развития сотрудничества на новый уровень.

Межправительственная комиссия по армяно-чешскому экономическому сотрудничеству сформирована в 2014 году. Состоялось 5 заседаний комиссии. 14-15 октября 2021 года в Ереване прошло 5-е заседание армяно-чешской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству.

Общий торгово-экономический индекс двух стран заметно вырос в 2022 году. Хотя это увеличение связано с импортом из Чехии в Армению. Снижение наблюдается в направлении экспорта из Армении в Чехию.

Основными экспортируемыми продуктами являются концентрат молибдена, ферромолибден, гончарные изделия, изделия из дерева, ковры ручной работы, алмазное сырье, мебельная фурнитура и др. Из Чехии в Армению ввозятся кондитерские изделия, пиво, продукты питания, лекарства и медицинское оборудование, пластмассовые изделия, бумага и трикотаж. Придать новый импульс торгово-экономическим процессам помогают регулярно проводимые армяно-чешские бизнес-форумы и встречи. В организации армяно-чешских бизнес-форумов участвует Торгово-промышленная палата Армении, которая достаточно активно работает с партнерскими структурами Чехии.

«Чехия является важным и интересным партнером для Армении. В первую очередь это удобно географически, языковой проблемы также нет. Кроме того, экономика Чехии невелика и нет проблемы масштаба, поэтому Армении легко сотрудничать с Чехией. Посольства, аккредитованные в обеих странах, играют очень важную роль. Посольство Чехии в Армении довольно активно», — рассказал в беседе с «Арменпресс» исполнительный директор Торгово-промышленной палаты РА Владимир Амирян. Говоря о сферах сотрудничества с Чехией, Владимир Амирян выделил туризм и машиностроение.

На предыдущем заседании межправкомиссии делегации обеих стран отметили, что помимо традиционных направлений, по которым будет продолжаться сотрудничество, следует его развивать и по направлениям, создающим высокую добавленную стоимость. В качестве областей с большим потенциалом для сотрудничества были выделены здравоохранение, электронный менеджмент, «зеленое сельское хозяйство» и высокие технологии.

На состоявшемся в октябре 2021 года в Ереване Армяно-чешском бизнес-форуме министр иностранных дел РА Арарат Мирзоян подчеркнул, что Армения в качестве перспективной сферы сотрудничества с Чехией особо рассматривает высокие и информационные технологии. По словам министра иностранных дел, усилиями инженерных лабораторий «Армат» и Центра креативных технологий ТУМО в этом направлении уже предприняты некоторые шаги.

«Эти две инициативы стали армянскими брендами, добившимися успеха во всем мире. Центры ТУМО открыты в Париже, Бейруте, Москве, Берлине, Киеве.Так что мы можем рассматривать возможность внедрения армянских высокотехнологичных решений и в Чехии», — сказал Арарат Мирзоян.

Чрезвычайный и полномочный посол Чешской Республики в Республике АрмениЯ Петр Пирунчик также отметил работу Центра креативных технологий ТУМО, подчеркнув, что «желательно реализовать такой проект и в Чехии, и в этом направлении мы ведем работу».

Другими интересными направлениями взаимовыгодного сотрудничества являются возобновляемая энергетика, финансово-кредитный сектор, управление отходами. Приоритетом является и туризм. В этом контексте важно иметь прямой рейс Ереван-Прага. В начале этого года на встрече с президентом РА Ваагном Хачатуряном посол Чехии в Армении Петр Пирунчик подчеркнул необходимость восстановления прямого авиасообщения между Ереваном и Прагой. На пресс-конференции, состоявшейся 2 мая, представители авиакомпании «Wizz Air» сообщили, что прямой рейс между Ереваном и Прагой ожидается в июне этого года.

Армения особое значение придает активизации зарубежного делового сотрудничества. На различных встречах руководители ответственных ведомств всегда подчеркивали, что Армения поощряет и готова предоставить все условия для более активного участия чешских предпринимателей и инвесторов в Армении. Согласно данным, предоставленным «Арменпресс» Министерством юстиции РА, в Армении зарегистрировано 38 компаний с участием чешского капитала (включая частные компании). Есть 4 неправительственные организации.

Обе страны убеждены, что сотрудничество между Арменией и Чехией необходимо поднять на новый уровень, и для этого имеется большой неиспользованный потенциал.

За последние 30 лет обе страны сумели развить теплые межгосударственные отношения. Армения и сегодня готова углублять отношения с Чехией по всем возможным направлениям, представляющим взаимный интерес.

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Чехия является одной из стран, заинтересованных в установлении стабильности и мира в регионе. Чешская Республика вносит большой вклад в деятельность EUMA миссии наблюдателей ЕС в Армении. От Чехии в миссии EUMA работают 8 экспертов, что является одним из самых высоких показателей среди стран-членов ЕС. Цель миссии — способствовать установлению стабильности в приграничных районах Армении, укреплению доверия на местах и ​​формированию такой атмосферы, которая поддержит усилия ЕС по нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном.

В апреле этого года в рамках рабочего визита в Армению генеральный директор по европейским делам МИД Чехии Ярослав Курфюрст вместе с сотрудниками посольства посетил миссию наблюдателей ЕС в Армении (EUMA). Ярослав Курфюрст побывал с группой гражданских наблюдателей ЕС в селе Сотк, расположенном в восточной приграничной зоне Гегаркуникской области.

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Армения установила дипломатические отношения с Чехословакией 30 марта 1992 года. После распада Чехословакии дипломатические отношения с Чехией были продолжены с 5 января 1993 года.

В Парламентах обеих стран действуют межпарламентские группы дружбы.

25 апреля 2017 Палата депутатов парламента Чехии приняла резолюцию, осуждающую и признающую Геноцид армян. 20 мая 2020 года Сенат Парламента Чехии принял резолюцию, посвященную 75-летию окончания Второй мировой войны и осуждению преступлений, совершенных против человечности во время двух мировых войн, в том числе Геноцида армян.

23 мая 2019 года Чешская Республика ратифицировала Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве РА-ЕС, которое является новой правовой основой отношений с Европейским Союзом и государствами-членами ЕС.

Армения и Чехия подписали более двух десятков документов, направленных на углубление сотрудничества.

Подготовила Анна Гзирян