Министерство иностранных дел Республики Арцах решительно осуждает заявление, сделанное 2 мая председателем Госкомитета по работе с религиозными организациями Азербайджана, о том, что армянские священники должны покинуть Дадиванк, поскольку он якобы принадлежит Кавказской Албании и рано или поздно перейдет под управление албано-удийской религиозной общины.

«Это заявление главы государственного органа Азербайджана является грубым нарушением решения Международного суда ООН от 7 декабря 2021 года и еще раз доказывает, что власти Азербайджана шаг за шагом, спланированными действиями проводят последовательную политику деарменизации Арцаха, уничтожения и присвоения армянского исторического, культурного и религиозного наследия.

В этом контексте считаем необходимым напомнить, что с ноября 2020 г. Дадиванк находится под контролем российских миротворцев, которые призваны обеспечить беспрепятственное и безопасное посещение гражданами святилища. Более того, ЮНЕСКО, как всемирная ведущая специализированная организация, многократно подчеркивала, что историко-культурное наследие не должно становиться инструментом для реализации политических целей, и призывало все члены-государства уважать этот принцип во всем мире.

В результате войны 2020 года и оккупации территорий Арцаха под контроль Азербайджана перешло около 1 500 армянских исторических, культурных и религиозных памятников, в том числе монастыри, церкви, хачкары, археологические памятники, форты, крепости, святилища и т.д.

За 44 дня агрессии вооруженные силы Азербайджана преднамеренно разрушили и осквернили многие памятники и святыни. Сразу после войны высшее руководство Азербайджана инициировало политику «албанизации» армянского историко-религиозного наследия, пытаясь стереть все следы тысячелетнего армянского присутствия в Арцахе, выдвигая ложные исторические тезисы для оправдания разрушения или переделки армянских памятников. В частности, в 2021г., во время посещения села Цакури Гадрутского района, президент Азербайджана Ильхам Алиев, указывая на армянские надписи церкви Святой Богородицы монастыря Цахкаванк (XII в.), отметил, что они ложные, и лично приказал стереть эти надписи. Позднее в Азербайджане даже была создана рабочая группа «специалистов по албанской истории и архитектуре», целью которой было с так называемых «албанских храмов» стереть «фальшивые следы, оставленные армянами». Яркими примерами азербайджанского вандализма являются бомбардировка во время войны церкви Святого Всеспасителя Казанчецоц в Шуши, а впоследствии искажение под предлогом реставрации облика храма, уничтожение в этом же городе церкви св. Иоанна Крестителя (Канач Жам), полное разрушение армянской церкви Святой Богородицы в Мехакаване и т.д.

Все эти случаи вандализма, а также последовательная политика Азербайджана по отказу в доступе миссии ЮНЕСКО для оценки состояния культурных объектов и памятников на оккупированных территориях Арцаха и их сохранения свидетельствуют о том, что армянские историко-культурные и религиозные памятники на захваченных территориях Арцаха находятся под угрозой: они либо подвергаются видоизменению, либо уничтожаются в результате проводимой Азербайджаном армяноненавистнической государственной политики.

Таким образом, Азербайджан, всячески стараясь вытеснить арцахцев с их исторической родины, проводит против Арцаха политику не только этнической чистки, но и культурного геноцида», — говорится в заявлении МИД Арцаха.

МИД страны вновь обращается ко всему международному сообществу, ко всем соответствующим международным структурам, и в первую очередь к ЮНЕСКО, с призывом принять срочные и действенные меры по обеспечению доступа международных миссий и профильных экспертов на оккупированную территорию Арцаха, к армянским историко-культурным объектам и памятникам, перешедшим под контроль Азербайджана, с целью оценки ситуации и взятия этих памятников под международную охрану.