В последний день переговоров между Арменией и Азербайджаном, проходящих в Вашингтоне, к обсуждениям присоединится и госсекретарь США Энтони Блинкен.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщил Государственный департамент США.

В рабочем графике госсекретаря США на 4 мая запланирована также встреча с министрами иностранных дел Армении и Азербайджана Араратом Мирзояном и Джейхуном Байрамовым в рамках заключительного этапа двусторонних мирных переговоров.

Трехсторонняя встреча госсекретаря США, министров иностранных дел Армении и Азербайджана состоится в Учебном центре иностранных дел им. Джорджа Шульца.

Энтони Блинкен встречался с министрами иностранных дел Армении и Азербайджана в первый день переговоров, 1 мая. Он провел с ними отдельные встречи, после состоялась трехсторонняя встреча Блинкен-Мирзоян-Байрамов.