Самолет премьер-министра Армении Никола Пашиняна приземлился в международном аэропорту имени Вацлава Гавела в Праге.
Как передает корреспондент «Арменпресс», премьер-министра Армении в аэропорту встретил посол Чехии в Армении Петер Пирунчик.
Во время официального визита в Чехию премьер-министра сопровождает супруга премьер-министра Анна Акопян.
В ходе визита премьер-министр Армении встретится с главой правительства Чехии Петром Фиалой. Состоится приватная беседа премьер-министров, затем встреча продолжится в расширенном составе. По окончании встречи Никол Пашинян и Петр Фиала выступят с заявлениями для представителей СМИ.
Премьер-министр РА проведет встречи и с президентом Чешской Республики Петром Павлом, председателем Палаты депутатов Парламента Маркетой Пекаровой Адамовой и председателем Сената Милошем Вистарчилом.
Никол Пашинян посетит Центр трансатлантических отношений в Праге.