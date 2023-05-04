Самолет премьер-министра Армении Никола Пашиняна приземлился в международном аэропорту имени Вацлава Гавела в Праге.

Как передает корреспондент «Арменпресс», премьер-министра Армении в аэропорту встретил посол Чехии в Армении Петер Пирунчик.

Во время официального визита в Чехию премьер-министра сопровождает супруга премьер-министра Анна Акопян.

В ходе визита премьер-министр Армении встретится с главой правительства Чехии Петром Фиалой. Состоится приватная беседа премьер-министров, затем встреча продолжится в расширенном составе. По окончании встречи Никол Пашинян и Петр Фиала выступят с заявлениями для представителей СМИ.

Премьер-министр РА проведет встречи и с президентом Чешской Республики Петром Павлом, председателем Палаты депутатов Парламента Маркетой Пекаровой Адамовой и председателем Сената Милошем Вистарчилом.

Никол Пашинян посетит Центр трансатлантических отношений в Праге.