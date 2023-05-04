Армения ни при каких обстоятельствах не должна подписывать документ, в котором Арцах может быть в составе Азербайджана в любом статусе.

Как сообщает «Арменпресс», об этом на брифинге с журналистами в Ереване заявила депутат от фракции «Честь имею», председатель постоянной комиссии по защите прав человека и связям с общественностью НС Тагуи Товмасян, добавив, что не следует обсуждать вопрос этнического меньшинства арцахцев или их любой другой статус в контексте мирного сосуществования с азербайджанцами.

«За эти годы мы поняли, что азербайджанцы, проснувшись однажды ночью, по примеру Рамиля Сафарова, могут зарубить топором, и таких случаев у нас было достаточно. Другими словами, я не могу представить себе мирное сосуществование с Азербайджаном. За это время они много раз нарушали режим прекращения огня, совершили множество убийств, в том числе и мирных жителей, и говорить с ними о мире — просто абсурд. Я не могу сказать, каким будет этот документ, но он не должен содержать формулировку «Арцах в составе Азербайджана», даже теоретическую», — сказала Тагуи Товмасян.

Формирование международного механизма диалога Баку-Степанакерт депутат считает проблемой.

«Я считатю это проблемой, потому что мы оставили Арцах перед Азербайджаном в одиночестве. Азербайджан не одинок, за ним стоит Турция, и мы не имеем права оставлять Арцах, население которого составляет 120 000 человек, наедине с Азербайджаном», — добавила Тагуи Товмасян.

Депутат заключила, что прогресс в переговорах в Вашингтоне увидит в том случае, если армянская сторона сможет внести в этот документ вопрос самоопределения Арцаха.