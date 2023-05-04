Чехия обеспокоена гуманитарной ситуацией в Нагорном Карабахе, причиной которой является блокада Лачинского коридора.

Как сообщает «Арменпресс», об этом заявил премьер-министр Чехии Петр Фиала на пресс-конференции с премьер-министром Николом Пашиняном.

«Мы не оставляем без внимания все те проблемы и вызовы, которые стоят перед Арменией. Мы осознаем сложную ситуацию, безопасность и политическую и географическую. Нас беспокоит гуманитарная ситуация в Нагорном Карабахе, причиной которой является блокада Лачинского коридора, и мы согласны с позицией Евросоюза в этом вопросе. Мы считаем, что должны быть предприняты все возможные шаги для установления мира и стабильности в Нагорном Карабахе и во всем регионе Южного Кавказа», — сказал Петр Фиала.

Что касается территориальной целостности и переговоров между Арменией и Азербайджаном, премьер-министр Чехии подчеркнул важность подписания мирного соглашения, приемлемого для всех сторон.

«Во время беседы с премьер-министром Николом Пашиняном я понял, что Армения заинтересована в перспективе укрепления мира и стабильности в регионе. Армения очень заинтересована в долгосрочных решениях», — заключил премьер-министр Чехии.