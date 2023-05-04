Премьер-министры Армении и Чехии Никол Пашинян и Петр Фиала обсудили вопрос активизации экспорта из Армении в Чехию. Никол Пашинян сказал об этом в ходе совместной пресс-конференции с премьер-министром Чехии, коснувшись вопроса корреспондента Арменпресс о перспективах и проблемах экономического сотрудничества двух стран.

«Конечно, мы обсуждали вопрос активизации экспорта из Армении на рынок Чехии. Я благодарю премьер-министра Фиалу за его готовность оказать поддержку в этом вопросе.

Мы также обсуждаем эти вопросы в Армении. Существуют политические, экономические и другие вопросы, связанные с выходом на рынок Европейского союза, но важно, чтобы мы постоянно работали над повышением стандартов производства и качества продукции. Хотя уже сейчас мы можем зафиксировать, что есть продукты, которые даже сегодня своими стандартами могут быть конкурентоспособными на чешском рынке. В ходе встречи наши послы подтвердили, что такой потенциал есть, и пообещали, что будут активно заниматься этим вопросом», — сказал премьер-министр.

Премьер-министр Чехии, в свою очередь, отметил, что в 2022 году объемы торговли выросли на 107%, что он считает резким ростом.

«Мы также говорили о том, какие продукты могут быть интересны для экспорта на чешский рынок. Мы составили список соответствующих продуктов.

Что касается роста двустороннего товарооборота, то он связан со многими обстоятельствами. Например, мы договорились, что хотим углублять связи между народами, развивать туризм, и все это будет способствовать взаимному сотрудничеству и укреплению доверия. В конечном итоге люди найдут вашу продукцию более привлекательной», — заключил Фиала.