Чешская Республика поддерживает усилия Армении по мирному урегулированию.

Как сообщает «Арменпресс», об этом заявил премьер-министр Чехии Петр Фиала на совместной пресс-конференции с премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном, отвечая на вопрос, почему правительство Чехии молчит о блокаде Лачинского коридора, почему не вводит санкции против Азербайджана.

«Мы должны продолжать предпринимать шаги, которые приведут к мирному решению. Мы создали для этого возможность в Праге, мы поддерживаем усилия Армении, направленные на мирное решение», — сказал премьер-министр Чехии.

Он считает, что на этом пути не следует рассматривать препятствия или проблемы, наоборот, нужно стремиться к достижению прочного мира.

«А для этого нам нужна добрая воля обеих сторон. Это не так, что мы собираемся молчать и не комментировать. Мы выразили обеспокоенность гуманитарной ситуацией в Нагорном Карабахе, причиной которой является блокада Лачинского коридора. ЕС сделал заявление. И мы поддерживаем это заявление. Есть призыв обеспечить безопасность, свободу, безопасность передвижения жителей Нагорного Карабаха и т. д. », — сказал Петр Фиала.

Однако он подчеркнул необходимость думать и о будущем.

«Я высоко ценю миролюбивый подход, с которым премьер-министр РА подходит к этому вопросу. Я считаю это правильным подходом, это правильный путь. Он может рассчитывать на нашу поддержку и на поддержку других стран-членов ЕС. Следует иметь в виду одно: это не может быть временным решением, мы все должны подумать, как обеспечить наилучший подход и развитие для Армении. А для этого необходимы прочный мир и безопасность в регионе. Это должно быть нашей общей целью во всей нашей работе», — заключил премьер-министр Чехии.