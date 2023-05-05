4 мая в Анкаре состоялась встреча председателя Национального собрания Республики Армения Алена Симоняна с председателем Парламента Турецкой Республики Мустафой Шентопом.

Как сообщили «Арменпресс» в Национальном собрании РА, до официальной встречи состоялась приватная беседа спикеров парламентов двух стран, продлившаяся около 20 минут.

«Спикер Национального собрания Армении отметил, что Армения конструктивно вовлечена в процесс нормализации отношений с Турцией. Ален Симонян сказал, что в рамках процесса нормализации отношений между Арменией и Турцией зафиксированы определенные достижения.

Глава парламента Турции подчеркнул, что его страна в рамках председательства в ПАЧЭС пытается быть нейтральной со всеми странами-членами, добавив, что и на данный момент существуют конфликты между странами-членами.

Спикер Национального собрания РА, с сожалением коснувшись закрытия Турцией воздушного пространства для армянских авиалиний, выразил надежду, что эта встреча будет способствовать решению проблемы. На что Мустафа Шентоп ответил, что открытие мемориала-памятника «Немесида» в Ереване является для них чувствительным и болезненным вопросом, и именно с этим связан вышеупомянутый запрет. Спикер НС возразил, что можно указать множество причин, в результате которых многие процессы останавливались, однако его визит также содержит в себе импульс двигаться вперед», — говорится в сообщении НС.

Согласно источнику, Ален Симонян отметил, что Армения придает особое значение открытию армяно-турецкой сухопутной границы для граждан третьих стран, посещающих Армению и Турцию, и лиц с дипломатическими паспортами. Он выразил сожаление, что для участия в этом мероприятии он сам не смог пересечь сухопутную границу с дипломатическим паспортом.

«Несмотря на различие позиций Армении и Турции по ряду вопросов, мы надеемся, что эта встреча послужит основой для установления армяно-турецкого парламентского диалога и формирования необходимых основ для обеспечения его продолжительности», — заявил глава Парламента Армении.

«По словам Мустафы Шентопа, Турция стремится урегулировать отношения с Арменией. Он считает, что возможное скорейшее урегулирование армяно-азербайджанского конфликта выгодно не только конфликтующим сторонам, но и всему региону.

Ален Симонян подтвердил, что армянская сторона руководствуется мирной повесткой дня и не отступит от этой повестки. Он заявил, что Армения не имеет территориальных претензий к своим соседям, подтвердив, что целью нашей страны является установление постоянного мира и стабильности в регионе», — сообщает НС РА. В НС добавили, что на встрече обсуждались турецко-азербайджанские союзнические отношения, и спикер Национального собрания РА подчеркнул, что подходы Баку неконструктивны. Баку придерживается максималистских позиций.

Обсуждались также вопросы, связанные с возвращением армянских военнопленных, содержащихся в Азербайджане, и ситуация, сложившаяся после войны.