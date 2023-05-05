Госсекретарь США Энтони Блинкен распространил заявлением в связи с проведенными в США переговорами между Арменией и Азербайджаном.

Как сообщает «Арменпресс», Блинкен заявил, что после интенсивных обсуждений стороны добились существенного прогресса в решении ряда сложных проблем.

«На этой неделе я принял министра иностранных дел Армении Арарата Мирзояна и министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова для проведения двусторонних мирных переговоров. После интенсивных и конструктивных двусторонних и трехсторонних обсуждений стороны достигли существенного прогресса в решении сложных вопросов. Оба продемонстрировали искреннюю приверженность нормализации отношений и прекращению длительного конфликта между двумя странами», — заявил госсекретарь США.

По словам Блинкена, и Армения, и Азербайджан принципиально согласились на определенные условия и лучше стали понимать позиции друг друга по нерешенным вопросам.

Госсекретарь США добавил, что предложил министрам иностранных дел Армении и Азербайджана вернуться в свои столицы, поделиться со своими правительствами мыслями о том, что при наличии дополнительной доброй воли, гибкости и компромисса соглашение будет в пределах досягаемости.

«Они и впредь будут получать содействие и участие Соединенных Штатов в своих усилиях по достижению прочного и длительного мира», — заключил Энтони Блинкен.