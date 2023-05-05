За последние дни министры иностранных дел Армении и Азербайджана обсудили очень сложные вопросы и добились ощутимого прогресса.

Как сообщает «Арменпресс», об этом на заключительной встрече переговоров между Арменией и Азербайджаном заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

«И Армения, и Азербайджан признают, что единственный путь к достижению прочного и стабильного мира — это диалог. За последние несколько дней стороны обсудили очень сложные вопросы и добились ощутимого прогресса в заключении прочного мирного соглашения. Я надеюсь и верю, что они, как и я, понимают, что есть видимое и доступное согласие. Достижение этого, на мой взгляд, будет не только историческим шагом, но и принесет большую пользу народам Азербайджана и Армении и окажет очень положительное влияние даже за пределами этих двух стран. Думаю, темп и основа переговоров, заложенные нашими коллегами здесь, показывают, что мы близки к достижению соглашения», — цитирует Блинкена пресс-служба Госдепартамента США.

Госсекретарь США вновь подчеркнул, что Вашингтон готов и впредь оказывать сторонам поддержку в этом вопросе.

«Последняя миля любого марафона всегда самая трудная, мы все это знаем. Но США здесь, чтобы продолжать помогать нашим двум друзьям, пересечь эту черту. Повторю, на мой взгляд, мы очень близки к этому. Все это непросто, но стремление и решимость двигаться вперед, обсуждать оставшиеся вопросы — это реально. И из обсуждений этих дней мы делаем вывод, что мы добились очень ощутимого прогресса, и мы готовы помочь нашим друзьям достичь этого», — добавил Блинкен.

4 мая в Арлингтоне состоялась трехсторонняя встреча госсекретаря США Энтони Блинкена, министра иностранных дел Армении Арарата Мирзояна и министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова, завершившая раунд обсуждений по урегулированию отношений между Арменией и Азербайджаном.