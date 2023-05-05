Блокада Азербайджаном Лачинского коридора и ряд других событий не являются изолированными действиями, это очевидная подготовка к этнической чистке армян Нагорного Карабаха.

Как сообщает Арменпресс, об этом в ходе мероприятия “Армянская демократия в неспокойном регионе: Потребности в безопасности и стабильности” в Пражском центре трансатлантических отношений сказал премьер-министр Армении Никол Пашинян.

“Блокада Лачинского коридора и ряд других событий — это не независящие друг от друга действия, это явная подготовка к этнической чистке в Нагорном Карабахе. Это, безусловно, оценка нашего правительства. С другой стороны, мы считаем, что необходимо решать все вопросы путем переговоров и в рамках мирного процесса. Мы привержены мирному процессу, несмотря ни на что. Как демократическое государство мы считаем, что добиться прочного мира в нашем регионе можно только через прозрачные процессы”, — сказал Пашинян.

По словам премьер-министра, армянская сторона считает, что вопросы безопасности и прав армян Нагорного Карабаха должны быть решены в рамках переговоров и обсуждений, которые должны проходить между Баку и Степанакертом. “Все вопросы, связанные с безопасностью и правами армян Нагорного Карабаха, должны решаться именно в таком формате. К сожалению, по сей день мы не видим со стороны Азербайджана готовности вступить в диалог и переговоры с армянами Нагорного Карабаха. Это очень важно для достижения прочного мира в нашем регионе. И нет единой формулы для установления прочного мира в нашем регионе, нужно решать много вопросов, поэтому добиться мира непросто”, — сказал Пашинян.

Позиция армянской стороны заключается в том, что мы должны стремиться и работать для ее достижения.

“Мы не просто ждем, мы работаем в этом направлении более 30 лет. И мы должны удвоить наши усилия для решения нагорно-карабахской проблемы, для установления прочного мира в нашем регионе. Мы привержены мирной повестке дня, потому что получили на это мандат от армянского народа”, — сказал Пашинян.