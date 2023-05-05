В рамках 24-го Международного музыкального фестиваля «Ереванские перспективы» 16 мая в концертном зале «Арам Хачатурян» состоится сольный концерт оперной дивы Вероники Джиоевой. Певица выступит в сопровождении Государственного симфонического оркестра Армении (главный дирижер Сергей Смбатян).

Как сообщает «Арменпресс», прозвучат арии из опер Джузеппе Верди «Аида», «Сила судьбы», «Травиата», сцена с письмом Татьяны из оперы Петра Чайковского «Евгений Онегин», оперы Сергея Рахманинов «Алеко», оперы Пьетро Маскани «Друг Фриц».

«Дорогие мои армянские поклонники, мои армянские друзья, как вы знаете, 16 мая в Ереване состоится мой сольный концерт, и я безумно жду этой встречи. Я очень люблю Армению и армян, восхищаюсь музыкой Комитаса, талантом армянского народа. Армения занимает особое место в моем сердце. Надеюсь, мы встретимся 16 мая, будем вместе радоваться и я подарю вам новую программу», — обратилась певица к своим поклонникам в видеообращении и добавила на армянском языке: «Я люблю Армению, я люблю вас».

Критики называют ее «оперной дивой», «певицей с божественным голосом», которая просто завораживает публику своим гармоничным и харизматичным пением. Ее дебют в роли леди Макбет в опере Верди «Макбет» в Цюрихе в 2022 году с непревзойденным голосом и артистизмом музыкальными критиками был назван просто «сенсацией». Будучи приглашенной солисткой Большого театра России, Мариинского и Михайловского театров, она выступает с Веронской филармонией, с Королевским театром Мадрида, Большим театром Женевы, Брюссельским театром «La Monnaie» и с рядом других. Вероника Джиоева сотрудничает с такими дирижерами, как Марис Янсонс, Валерий Гергиев, Тревор Пиннок, Инго Мецмахер, Хартмут Хенхен, Родион Щедрин, Симона Янг, Питер Селларс и с другими.