Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не прокомментировал встречу премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента России Владимира Путина, но заявил, что «определенные планы обсуждаются».

Как сообщает «Арменпресс», со ссылкой на ТАСС, подробностей встречи Песков не раскрыл.

«Пока не будем забегать вперед, определенные планы обсуждаются. По мере того как обсуждения будут финализированы, мы сделаем соответствующее объявление. Пока это считаем преждевременным», — заявил журналистам представитель Кремля, отвечая на вопрос о возможности переговоров Пашиняна и Путина на следующей неделе.

В четверг, 4 мая в ходе визита в Прагу Пашинян объявил, что на следующей неделе собирается посетить Москву.