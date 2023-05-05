Тридцать два бельгийских и французских политика и общественных деятеля выступили с заявлением, осуждающим незаконное установление Азербайджаном контрольно-пропускного пункта и двойную блокаду народа Арцаха.

Как передает «Арменпресс», со ссылкой на сообщение офиса АРФД, в заявлении, в частности, говорится.

«Мы осуждаем установку Азербайджаном КПП в Лачинском коридоре, что усугубляет гуманитарный кризис в Арцахе и ухудшает хрупкую безопасность региона. Настоящим мы призываем правительство Азербайджана выполнить свои обязательства, немедленно открыть Лачинский коридор, снять КПП, прекратить враждебную политику в отношении коренного армянского населения Арцаха и действовать как ответственный член международного сообщества».

В заявлении говорится, что подписавшие документ в основном являются членами группы дружбы с Арцахом в Парламентах Фландрии и Валлонии, с которыми Комитет «Ай Дата» АРФД Европы имеет давние и непрерывные динамичные отношения.

«Я высоко оцениваю подобные инициативы политических и общественных деятелей, пользующихся уважением в политических и общественных кругах Бельгии и Франции. Это гражданский инструмент, который заставляет европейские страны и исполнительную власть ЕС держать этот вопрос в своей повестке и предпринимать конкретные шаги в этом направлении.

Мы, со своей стороны, продолжим ежедневную активную работу с различными политическими и общественными кругами, чтобы по вопросу Арцаха принимались проармянские и благоприятные решения и действия», — отметил Гаспар Карапетян, председатель Комитета «Ай Дата» АРФД Европы, говоря об этой инициативе.