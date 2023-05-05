Премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян направил письмо с соболезнованиями президенту Республики Сербии Александру Вучичу в связи с трагическими инцидентами, произошедшими в школе имени Владислава Рыбникара в Белграде и в Младеноваце.
Как сообщает «Арменпресс», в письме, в частности, говорится:
«Ваше Высочество,
Я глубоко потрясен известием о трагических событиях, унесших много жизней в школе имени Владислава Рыбникара в Белграде, а также в Младеноваце.
В эту тяжелую минуту от имени армянского народа и от себя лично выражаю Вам искреннюю скорбь и поддержку, семьям и близким погибших, желаю терпения, душевной стойкости и скорейшего выздоровления раненым».