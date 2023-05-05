Визит в Чехию был довольно эффективным и содержательным.

Как сообщает Арменпресс, так подытожил свой официальный визит в Чехию премьер-министр Армении Никол Пашинян на встрече с представителями армянской общины Чехии.

“Официальный визит завершается. Должен сказать, что у нас были очень содержательные встречи. Я думаю, что нам удалось сделать наши взгляды более понятными для наших чешских партнеров. Мы смогли понять их понимание и восприятие о нас, о событиях в нашем регионе. Встречи с армянами, прямые вопросы и ответы с представителями армянской общины являются одними из важных компонентов моих визитов. Они очень полезны”, — сказал Никол Пашинян.