Премьер-министр Никол Пашинян провел встречу с председателем Сената Чешской Республики Милошем Выстрчилом.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, собеседники подчеркнули важность дальнейшего развития и расширения сотрудничества между парламентариями двух стран, коснулись переговоров и результатов официального визита премьер-министра Пашиняна в Чехию.

В ходе встречи были затронуты происходящие на Южном Кавказе процессы, нагорно-карабахский конфликт, гуманитарный кризис, возникший в Нагорном Карабахе вследствие незаконного блокирования Лачинского коридора, а также деятельность гражданской миссии Европейского союза в Армении и другие темы.