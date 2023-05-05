Армения – демократическая страна, и правительство формируется путем выборов: умные, сильные люди могут участвовать, побеждать и управлять страной.

Как сообщает Арменпресс, об этом на встрече с представителями армянской общины Чехии сказал премьер-министр Армении Никол Пашинян, коснувшись замечания о том, что если администрация не добивается успеха, то она может уйти и дать шанс другим.

“Умные и сильные люди могут участвовать в выборах, побеждать и управлять. С 2018 года я делал все, чтобы армия обороны была готова к войне. Вы говорите о сдаче земель, вы знаете, что передача земель была ключевым вопросом на протяжении всего переговорного процесса. Это опубликованный факт. Я подписал заявление от 9 ноября, понимая, что иначе 30 тысяч солдат будут взяты в плен, а армяне не будут жить в Карабахе”, — сказал Никол Пашинян.

Премьер-министр отметил, что Родину, землю охраняет население. Он заметил, что после победы в войне в 90-х годах население Армении уменьшилось, а Азербайджана увеличилось.

“Сколько людей проживало на этой земле и какая добавленная стоимость создавалась? Сколько копеек налога было сгенерировано, чтобы наш солдат получил больше жалованья? По сравнению с 2017 годом мы увеличили бюджет Армении на 2 миллиарда долларов. Бюджет — это умение сохранять землю”, — сказал премьер-министр, добавив, что нужно прекратить думать о государстве как о сиротском доме, надо жить на Родине, творить, создавать ценности, которые будут способствовать укреплению государства.