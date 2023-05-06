5 мая в Посольстве Республики Армения в Российской Федерации состоялся торжественный приём по случаю 78-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Как сообщили Арменпресс в Управлении информации и общественной дипломатии Министерства иностранных дел Республики Армения, на мероприятии присутствовали заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин, заместитель министра обороны России Александр Фомин, аккредитованные в России послы и военные атташе иностранных государств, ветераны войны, потомки выдающихся армянских полководцев-участников Великой Отечественной войны.

На приёме с приветственной речью выступил Чрезвычайный и полномочный посол Республики Армения в Российской Федерации Вагаршак Арутюнян. В своём выступлении посол подчеркнул важность сохранения у молодого поколения памяти о беспримерном подвиге многонационального советского народа в годы Великой Отечественной войны. В своей речи посол обратился к присутствующим ветеранам ВОВ, отметив, что именно их подвиг изменил ход мировой истории и предопределил достойную жизнь для многих поколений. Он также отдельно подчеркнул вклад армянского народа в достижении Победы против фашизма.

На мероприятии выступили также заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин, заместитель министра обороны Александр Фомин, председатель Координационного совета Международного союза «Содружество общественных организаций ветеранов (пенсионеров) независимых государств» генерал-полковник Василий Волков и ветеран ВОВ Иван Лыткин.

М.Галузин отметил важность сохранения памяти общей Победы в Великой Отечественной войне, а также необходимость дальнейшего укрепления армяно-российских союзнических отношений. А.Фомин в своей речи подчеркнул актуальность сохранения традиций боевого братства.

В рамках мероприятия В.Арутюнян наградил ветеранов войны медалями Маршала Баграмяна и Нельсона Степаняна.

В свою очередь, В.Волков вручил памятную медаль «100 лет СССР» ветерану ВОВ Мхитарянц Ирине Арменаковне и медаль «Содружество ветеранов независимых государств» послу Республики Армения В.Арутюняну.

Приём сопровождался специально подготовленной Культурным центром Посольства программой, посвящённой Великой Победе.