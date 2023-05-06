Евросоюз приветствует стабильную вовлеченность министров иностранных дел Армении и Азербайджана в четырехдневных переговорах в Вашингтоне.

Как передает Арменпресс, об этом заявил спецпредставитель ЕС на Южном Кавказе Тойво Клаар в своем микроблоге в Twitter.

Он подчеркнул, что прогресс может быть достигнут только путем диалога.

«Обнадеживающие новости из Вашингтона: Евросоюз приветствует стабильное участие министров иностранных дел Армении и Азербайджана в четырехдневных переговорах. Мы продолжаем оставаться рядом с Арменией и Азербайджаном и работать с нашими партнерами — в стремлении к прочному миру», — отметил Клаар.