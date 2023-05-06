Премьер-министр Армении Никол Пашинян подчеркивает, что решение об установке памятника «Немезис» («Немезида») в Ереване принимало не правительство, а городские власти, и считает это решение и его реализацию неправильными. Как сообщает Арменпресс, об этом Пашинян сказал в интервью радиостанции «Азатутюн».

Касаясь установки памятника «Немезис» в Ереване и возникших в связи с этим проблем в армяно-турецких отношениях, премьер-министр сказал:

«Зафиксируем следующее: не правительство принимало этого решение, и один из недостатков демократии — это когда правительство или глава правительства контролирует не все и не всех. И если хотите знать мое мнение, то я считаю, что было принято неправильное решение, и реализация этого решения тоже была неправильной», — сказал Пашинян.

Он добавил, что это произошло на эмоциональном фоне и в ситуации, когда многие в Армении считали многих предателями и многим угрожали расстрелами под стенами за измену.